قصي خولي يتحدث لأول مرة عن نجله ويختار تيم حسن بطلاً لمسلسله ( فيديو )

صرح الفنان قصي خولي لأول مرة حول علاقته بابنه الوحيد العميد والتغييرات التي طرأت على حياته بعدما أصبح أباً ، لافتاً إلى أنه يشارك زوجته في تربيته يداً بيد ، مؤكداً على أنه يبدل حفاضاته ويحممه .

واختار النجم السوري خلال حلوله ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج ” غداً أجمل ” للإعلامية مهيرة عبد العزيز ، مواطنه تيم حسن بديلاً عنه ليكون بطل مسلسل ( خمسة ونص ) .

وذلك بعدما خيرته مقدمة البرنامج بين زملائه معتصم النهار ومكسيم خليل وباسل خياط بالإضافة إلى تيم حسن ، ليختار الأخير مشيراً إلى أنه بشخصيته أقرب إلى لعب الدور .

وكشف خولي أن الفنانة سلافة معمار هي شريكته في النجاح وذلك بعدما حققا سوياً نجاحاتٍ متعددة في الدراما السورية والتي تمثلت بشكلٍ بارز في مسلسل ( أرواح عارية ) .

قصي خولي في غداً أجمل :

وكشف قصي خولي إلى أن خطواته باتت قريبة نحو هوليوود ، إذ أنه تلقى عدداً من العروض المناسبة وسيختار واحداً منها .