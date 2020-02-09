قريباً.. إطلاق ميزة جديدة من واتساب لـ 10 ملايين مستخدم

كشفت تقارير عن استعداد تطبيق التراسل الفوري واتساب لطرح تقنية جديدة، سيتمكن 10 ملايين مستخدم من الاستفادة منها في البداية.

وبحسب صحيفة “تايمز نيوز ناو” أن واتساب في طريقها لتطبيق ميزة جديدة تتيح لمستخدميها خدمة “الدفع” بسهولة عبر التطبيق.

و ستتيح الميزة الجديدة مستخدمي إصدار “واتسآب بزنس” على شراء ما يرغبون فيه بضغطة زر واحدة من دون إجراءات طويلة معقدة.

وستكون ميزة “واتسآب باي” الجديدة على غرار ميزة “فيسبوك باي”، التي طرحتها شركة “فيسبوك” في وقت سابق.

و من المقرر أن تبدأ الفترة التجريبية لـ “واتسآب باي” في السوق الهندية، حيث سيستفيد منها في المرحلة الأولى 10 مليون شخص.

​فيما سيبدأ واتساب تدريجياً في تطبيق تلك الميزة الجديدة في كل دول العالم، والتي ستتعاون فيها مع مختلف شركات تحويل الأموال الرقمية.