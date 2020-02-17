فيديو يرصد لحظات مرعبة لوقوع زلزال مدمر في اليابان

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فيديو يرصد لحظات مرعبة لوقوع زلزال مدمر في اليابان
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رصد مقطع فيديو لحظة وقوع زلزال قوي ضرب شرقي اليابان قوته 6.4 على مقياس ريختر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي تم رصده من داخل مطار سنديا في اليابان، لحظة وقوع زلزال قوي في البلاد.

و أثارت الاهتزازات حالة من الهلع والرعب الشديد بين روّاد المطار، كما أثرت الاهتزازات على مبنى المطار.

فيما أشارت وكالة الأرصاد الجوية المركزية في اليابان إلى أن زلزال بلغت قوته 7.0 درجة كان مركزه جنوب جزيرة ايتوروب، ولم يتم الإبلاغ عن أية أضرار.

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