فيديو.. لحظة سقوط سيارة بمن فيها من منحدر جبلي في السعودية

أصيب خمسة مواطنين بجروح مختلفة إثر سقوط سيارة من جبل منجد في السعودية .

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط السيارة وبداخلها 5 ركاب، من جبل منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان جنوب غربي البلاد.

و أفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، بيشي الصرخي، بأن الحادث سببه انحراف سيارة على طريق جبل مجد مما أدى لسقوطها في منحدر جبلي.

حيث تلقى مركز الإسعاف في المنطقة بلاغا من مواطن حضر للمركز وبرفقته مصابان اثنان، وطلب من الفرقة الإسعافية مساعدته في نقلهما.

وعلى الفور تم استلام الحالتين وكان وضعهما الصحي من متوسط إلى حرج.

وفي سياق الحادث ذاته تلقت غرفة العمليات اتصالين من مواطنين أحدهما لديه مصابان، والمواطن الآخر لديه مصاب واحد، وأنهما في طريقهما إلى المستشفى.