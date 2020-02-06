فرض غرامة خيالية على 3 سوريين لصيدهم وأكلهم حيوان محظور في تركيا

فرضت المديرية العامة لحفظ الطبيعة والحدائق في تركيا ، غرامة كبيرة على 3 صيادين سوريين بسبب صيدهم حيوان يحظر صيده في البلاد.

وذكر موقع “الحل” أن الغرامة التي فرضت على السوريين الثلاثة ، بلغت 40 ألف و201 ليرة تركية (7آلاف دولار أمريكي).

وعن سبب الغرامة ، بين الموقع أت المديرية العامة لحفظ الطبيعة والحدائق الوطنية في تركيا ضبطت سوريين يصطادون حيوان النيص وهو نوع من أنواع القوارض في ولاية مانيسا غربي تركيا.

حيث استعان السوريون بالكلاب من أجل البحث عن حيوانات النيص وإخراجها من جحورها، لأن “لحمه لذيد ومفيد” بحسب ما أفاد السوريون.

وإلى جانب حيوانات النيص ، يحظر في تركيا صيد طيور الحسون أيضاً ، وجرى سابقاً ضبط العديد من السوريين يصطادونها وتم تغريمهم بمبالغ مالية.

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