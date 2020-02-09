علاج حب الشباب خلال فترة الحمل .. هل يضر بالجنين ؟

تحاول النساء إيجاد أسهل طريقة من شأنها علاج حب الشباب ، تلك المشكلة التي تظهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بشكل خاص بسبب تغير مستويات الهرمونات وتقلبها وزيادة إفراز الدهون داخل خلايا البشرة للحفاظ على مرونتها؛ الأمر الذي يؤدي إلى اتساع المسامات وتراكم الدهون وبالتالي ظهور البثور.

هذه التغيرات الهرمونية لا يكون الجسم معتادا عليها قبل حدوث الحمل، ولذلك قد تصاب الحامل بالذعر نتيجة الأعراض التي يمكن أن تواجهها في الفترة الأولى من الحمل خصوصا؛ فتحاول جاهدة إيجاد الحل المناسب الذي لا يؤثر سلبا على سلامة الحمل.

هل علاج حب الشباب يضر الجنين؟

أدوية حب الشباب تضر الجنين

غالبا ما يفضل الابتعاد عن تناول مختلف أنواع الأدوية والعلاجات أثناء فترة الحمل منعا لبعض المضاعفات التي قد تحصل وتطال صحة الجنين.

وفيما يتعلق بحب الشباب، ينصح عادة بتجنب الأدوية الخاصة بعلاج هذه المشكلة لما لها من تأثيرات ضارة على الجنين بحيث قد تؤدي إلى إصابته ببعض العيوب والتشوهات الخلقية.

تجدر الإشارة إلى أن أي دواء أو علاج يوضع على الجلد أو يبلع أثناء الحمل يدخل مجرى الدم ويؤثر على الجنين بشكل أو بآخر، ويذكر أن معظم مكونات علاج حب الشباب الموضعي من دون وصفة طبية عادة ما يتم امتصاص كميات قليلة منه عند وضعه على البشرة ما يعني أنها قد لا تشكل خطرا على الجنين خلال الحمل.

نصائح للوقاية و علاج حب الشباب

رغم أن أدوية حب الشباب قد لا تشكل خطرا على الجنين خلال الحمل، إلا أن هذه المشكلة غالبا ما تكون موقتة وتختفي من تلقاء نفسها ومن دون أي تدخل. ولكن في حال أصبحت البثور حادة ومزعجة، فلا بد عندها من استشارة الطبيب.

ومن أجل الوقاية والعلاج بشكل آمن، يمكن للحامل اتباع بعض النصائح عن طريق العناية بالبشرة خلال الحمل وأبرزها:

– غسل الوجه:

المواظبة على غسل الوجه بنفس الوتيرة السابقة للحمل، وتجنب منظفات الوجه والمواد القابضة والأقنعة لأنها تهيج جلد الوجه.

– عدم الإفراط في تنظيف الوجه:

قد يحفز الإفراط في غسل الوجه الخلايا الدهنية في الجلد ويزيد مشكلة حب الشباب تعقيدا.

– الابتعاد عن المستحضرات الزيتية:

ينصح بالابتعاد عن المستحضرات الزيتية وأدوات تصفيف الشعر التي تزيد من تهيج البشرة.

– عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة:

إن التعرض لأشعة الشمس المباشرة من دون استخدام واق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب.