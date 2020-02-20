للنساء والرجال .. طرق ونصائح للحصول على شعر كثيف

تريد معظم النساء الحصول على شعر كثيف وحيوي، ويبحثن عن الطرق التي من شأنها أن تساعدهن في تكثيف شعرهن ليصبح شبيها بشعر النجمات الرائع.

أما الرجال، فمنهم من يعاني من مشكلة الصلع المبكر ويحاول تأجيل هذا الأمر قدر الإمكان، فما هي أسباب الشعر الخفيف وكيف يمكن تكثيفه؟

طرق للحصول على شعر كثيف :

أولا – أسباب الشعر الخفيف

من الممكن أن يكون الشعر خفيفا لأسباب وراثية، كما أن ذلك قد يقترن مع المشاكل الناتجة عن عدم توازن الهرمونات في الجسم.

كما أن التوتر والضغوطات النفسية من شأنها أن تؤدي إلى تساقط الشعر، إضافة إلى النظام الغذائي غير الصحي، والعوامل البيئية كتعريض الشعر كثيرا إلى أشعة الشمس أو إلى التيارات الباردة.

كما أن بعض الأمراض الجلدية التي قد تصيب فروة الرأس قد تؤدي أيضا إلى تساقط الشعر.

ثانيا – طرق تكثيف الشعر

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها للحفاظ على الشعر من التساقط وبالتالي الحفاظ على كثافته، كما أن هناك بعض التقنيات التي يمكن الاعتماد عليها لإعادة الحياة إلى بصيلات الشعر وإعادة إنبات الشعر وتكثيفه، وفي ما يلي أبرز هذه الخطوات:

غسيل الشعر:

إن الإكثار من تعريض الشعر إلى الماء والشامبو هو من العوامل التي تساهم في خسارة الشعر بشكل كبير.

لذلك فإن غسل الشعر يجب أن لا يتعدى الثلاث مرات في الأسبوع، وأن يتم استخدام المياه الدافئة وليست الساخنة التي تؤدي إلى خسارة الزيوت الطبيعية من فروة الرأس وجفافها وتساقط الشعر، ولا المياه الباردة التي لا يمكنها تنظيف فروة الرأس والشعر من الدهون المتراكمة عليها.

أما في حالة الشعر الدهني، فيجب غسله يوميا، على أن يكون الشامبو والبلسم المستعملين مناسبين للشعر الدهني، ولا يسببان الجفاف والتكسر للشعر ولا يضيفان الزيوت إلى فرو الرأس.

تمشيط الـ شعر:

من المهم ألا يتم تمشيط الشعر وهو ما يزال مبلولا لأنه في هذه الحالة يكون ضعيفا.

لذلك من الضروري الانتظار حتى يجف الشعر نسبيا لتمشيطه، واستخدام المشط اللاسع الأسنان لذلك، حتى لا يؤدي التمشيط إلى تساقط الشعر.

كما ومن المهم التقليل من تعريض الشعر إلى حرارة مجفف الشعر وأدوات التمليس قدر الإمكان.

استخدام المكونات الطبيعية:

ثل استخدام الزيوت الطبيعية التي تتمتع بخصائص تجعلها تساعد في ترطيب فروة الرأس ومنع تساقط الشعر وتحفيز نموه.

ومن أهم هذه الزيوت نذكر زيت الزيتون، زيت جوز الهند وزيت اللوز، ويكون استخدامها من خلال تطبيقها وهي دافئة على فروة الرأس وتدليكها بها وتغطية الرأس لمدة نصف ساعة قبل غسله بالمياه الدافئة لضمان امتصاص الفروة للمغذيات الموجودة في الزيوت.

كما ويمكن تدليك فروة الرأس بهلام الصبار وتركه عليها لمدة ساعة من الزمن وبعد ذلك غسله بالمياه الدافئة.

النظام الغذائي الصحي والابتعاد عن التوتر:

إن النظام الغذائي السليم الغني بالفيتامينات والمغذيات والأحماض الدهنية والدهون المفيدة والمياه هو ركن أساسي في عملية الحفاظ على الشعر وعدم تساقطه.

إضافة إلى أن الابتعاد عن الإجهاد البدني والنفسي هو أيضا من أساسيات الحفاظ على صحة الشعر وكثافته.