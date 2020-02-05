صورته وهو يحتضر .. قتل أب سوري أمام أطفاله على يد زوجته وعشيقها (فيديو)

منوعاتحوادث
صورته وهو يحتضر .. قتل أب سوري أمام أطفاله على يد زوجته وعشيقها (فيديو)
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ، ملابسات جريمة قتل أب سوري على يد زوجته وعشيقها قبل أيام في منطقة طرابلس .

ونشرت المديرية عبر صفحتها ، أن الرجل السوري المقتول يدعى عبد الرحمن العكاري ويبلغ من العمر 34 عاماً هو أب لثلاثة أطفال.

وبحسب المعلومات الأولية ، تبين أن الأب الـ سوري قتل في منزله، بمحلة الناعمة في طرابلس في السادس عشر من الشهر الجاري على يد عشيق زوجته اللبنانية ( 29) عاماً ، ضرباً بالحجارة على رأسه.

وبعد الاشتباه بتورط الزوجة ، تم التحقيق معها ورغم أنها أنكرت أية علاقة لها بمقتل زوجها ، إلا أن التحقيقات أثبتت ارتباطها بعلاقات غرامية مع رجل فلسطيني يدعى (م.ن) يبلغ من العمر 39 عاماً فلسطيني،  وقد تشاركا في ارتكاب الجريمة.

واعترف (م.ن) بعلاقة غرامية تربطه بزوجة الضحية ، كما اعترف بأنه القاتل ، بتحريض ومساعدة من الزوجة التي طلبت منه أن يتخلّص من زوجها، كونه كان يضربها.

وبعد تداول مقطع مصور لأب سوري و هو على مشارف على الموت أمام اطفاله ، عثر على المقطع في هاتف الزوجة، أثناء التحقيق معها.

ويظهر في المقطع المتداول الزوج السوري يتألم نتيجة تناوله سم ، وهو يوصي أولاده برعاية أمهم ويقول لهم “الأخوة ما بتتعوض”.

 

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

دمشق .. 4 وفيات إثر حادثين متفرقين صباح اليوم (صور)

وفاة طفل في حلب تكشف عن فضيحة تتعلق بوالدته وعشيقها

استدرجها ثم قتلها ثم فجر جثتها بقنبلة.. وزارة الداخلية تنشر…