صورته وهو يحتضر .. قتل أب سوري أمام أطفاله على يد زوجته وعشيقها (فيديو)

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ، ملابسات جريمة قتل أب سوري على يد زوجته وعشيقها قبل أيام في منطقة طرابلس .

ونشرت المديرية عبر صفحتها ، أن الرجل السوري المقتول يدعى عبد الرحمن العكاري ويبلغ من العمر 34 عاماً هو أب لثلاثة أطفال.

وبحسب المعلومات الأولية ، تبين أن الأب الـ سوري قتل في منزله، بمحلة الناعمة في طرابلس في السادس عشر من الشهر الجاري على يد عشيق زوجته اللبنانية ( 29) عاماً ، ضرباً بالحجارة على رأسه.

وبعد الاشتباه بتورط الزوجة ، تم التحقيق معها ورغم أنها أنكرت أية علاقة لها بمقتل زوجها ، إلا أن التحقيقات أثبتت ارتباطها بعلاقات غرامية مع رجل فلسطيني يدعى (م.ن) يبلغ من العمر 39 عاماً فلسطيني، وقد تشاركا في ارتكاب الجريمة.

واعترف (م.ن) بعلاقة غرامية تربطه بزوجة الضحية ، كما اعترف بأنه القاتل ، بتحريض ومساعدة من الزوجة التي طلبت منه أن يتخلّص من زوجها، كونه كان يضربها.

وبعد تداول مقطع مصور لأب سوري و هو على مشارف على الموت أمام اطفاله ، عثر على المقطع في هاتف الزوجة، أثناء التحقيق معها.

ويظهر في المقطع المتداول الزوج السوري يتألم نتيجة تناوله سم ، وهو يوصي أولاده برعاية أمهم ويقول لهم “الأخوة ما بتتعوض”.