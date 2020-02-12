صورة نادرة للراحلة أم كلثوم تثير ضجة عبر فيسبوك

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صورة نادرة للراحلة أم كلثوم تثير ضجة عبر فيسبوك
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انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” صورة نارة للفنانة المصرية أم كلثوم وهي ترتدي الزي التونسي التقليدي.

وتظهر الصورة التي تم تداولها عبر فيسبوك ، السيدة أم كلثوم ترتدي الزي التونسي التقليدي، خلال تأديتها الصلاة في مسجد الزيتونة أثناء زيارتها لتونس عام ١٩٦٨.

و ما أثار دهشة المتابعين ظهور أم كلثوم دون النظارات السوداوين اللذين لطالما اشتهرت بهما، وتغطية رأسها خلال تأديتها فريضة الصلاة.

الجدير بالذكر أن الراحلة أم كلثوم كانت ترتدي النظارات السوداء بسبب معاناتها من مرض النشاط الزائد في الغدة الدرقية الذي تسبب بجحوظ عينيها.

وقد توفيت أم كلثوم في عام 1975 عن عمر يناهز 77 عاماً.

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