شيرين عبد الوهاب تُغني مجدداً باللهجة اللبنانية كُرمى نادين نجيم وقصي خولي

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شيرين عبد الوهاب
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تتحضر الفنانة شيرين عبد الوهاب لتقديم عملٍ غنائي جديد باللهجة اللبنانية ، وذلك بعد تعاقدها رسمياً مع شركة الصبّاح إخوان على تقديم شارة مسلسل عشرين / عشرين للنجمين نادين نجيم وقصي خولي ، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل 2020 .

ويعد هذا التعاون الثاني للمطربة المصرية مع شركة الصبّاح للإنتاج الفني ، وذلك بعد نجاح تعاونهما العام الماضي في تتر مسلسل ( خمسة ونص ) بأغنية ( يا بتفكر يا بـ تحس ) التي حققت 64 مليون مشاهدة على الـ يوتيوب .

وقدمت شيرين عبد الوهاب أغنية يا بتفكر يا بـ تحس العام الماضي بالتعاون الشاعر علي المولى والملحن صلاح الكردي ، وفي التوزيع الموسيقي جيمي حداد .

يشار إلى أن الفنانة تعكف حالياً لاختيار وإنجاز أغنيات ألبومها الجديد ، كما تستعد لإحياء حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع بتاريخ الرابع والعشرين من شهر شباط الحالي .

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