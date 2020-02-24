شجار على فتاة يكشف عن شبكة دعارة وعصابة سرقة خطيرة في اللاذقية

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شجار على فتاة يكشف عن شبكة دعارة وعصابة سرقة في اللاذقية
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ألقى قسم شرطة الصليبة في اللاذقية ، القبض على شبكة دعارة ، وعلى شبان ثبت تورطهم بجرائم سرقة وسلب.

وذكرت صفحة وزارة الداخلية السورية عبر فيسبوك ، تفاصيل القبض على شبكة دعارة في اللاذقية، التي بدأت بشجار بين شابين على فتاة.

ونتج عن تلك المشاجرة إصابة المدعو (سعيد. س ) بطعنة موس كباس وإسعافه برفقة (حسن. خ)، وعلى الفور توجه قسم شرطة الصليبة للمشفى وألقى القبض على الفاعلين ( فؤاد. ش ) و ( إبراهيم. ح ).

وبالحقيق معهم جميعهم ، تبين تورطهم ن بجرائم سرقة بالاشتراك مع شخص آخر يدعى ( إسحاق. ز ) فتم توقيف المصاب بالطعن مع مسعفه .

واعترف الموقوفون بسرقة أكثر من ( 15 ) محل تجاري في مدينة اللاذقية، وقدرت المبالغ المسروقة بحوالي المليون ونصف المليون ليرة سورية،  قاموا بصرفها على منازل الدعارة.

وعليه ، تمت مداهمة منزلي دعارة وإلقاء القبض على امرأتين تقومان بإدارتهما ، وعثر في المنزلين على غرف لممارسة الدعارة وضمنهما 3 فتيات ، تبين أن بحقهن جرم دعارة سابق أيضاً.

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