شجار على فتاة يكشف عن شبكة دعارة وعصابة سرقة خطيرة في اللاذقية

ألقى قسم شرطة الصليبة في اللاذقية ، القبض على شبكة دعارة ، وعلى شبان ثبت تورطهم بجرائم سرقة وسلب.

وذكرت صفحة وزارة الداخلية السورية عبر فيسبوك ، تفاصيل القبض على شبكة دعارة في اللاذقية، التي بدأت بشجار بين شابين على فتاة.

ونتج عن تلك المشاجرة إصابة المدعو (سعيد. س ) بطعنة موس كباس وإسعافه برفقة (حسن. خ)، وعلى الفور توجه قسم شرطة الصليبة للمشفى وألقى القبض على الفاعلين ( فؤاد. ش ) و ( إبراهيم. ح ).

وبالحقيق معهم جميعهم ، تبين تورطهم ن بجرائم سرقة بالاشتراك مع شخص آخر يدعى ( إسحاق. ز ) فتم توقيف المصاب بالطعن مع مسعفه .

واعترف الموقوفون بسرقة أكثر من ( 15 ) محل تجاري في مدينة اللاذقية، وقدرت المبالغ المسروقة بحوالي المليون ونصف المليون ليرة سورية، قاموا بصرفها على منازل الدعارة.

وعليه ، تمت مداهمة منزلي دعارة وإلقاء القبض على امرأتين تقومان بإدارتهما ، وعثر في المنزلين على غرف لممارسة الدعارة وضمنهما 3 فتيات ، تبين أن بحقهن جرم دعارة سابق أيضاً.