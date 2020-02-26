سوري يقتل زوجته وطفله رجماً بالحجارة في غابة بريف حلب

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سوري يقتل زوجته وطفله رجماً بالحجارة في غابة بريف حلب
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قام رجل سوري بقتل زوجته وطفلهما عن طريق رجمهما بالحجارة في غابة بريف حلب ، إثر عودتهما من الدانمارك.

ونقلت وكالة “سكاي نيوز” عن موقع “شبكة أخبار كوباني” ، أن الرجل الـ سوري قام بقتل زوجته عقب عودتهما مع طفلهما من الدنمارك إلى بلدة كوباني “عين العرب” في محافظة ريف حلب.

وأقدم الرجل على قتل زوجته البالغة من العمر 27 عاماً وطفلهما البالغ من العمر 10 أعوام ، رجما بالحجارة حتى الموت .

ولفت الموقع إلى أن الرجل ارتكب جريمته في منطقة حراجية (غابة) غرب مدينة كوباني ، التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية.”

ولم يتم التعرف بعد على أسباب إقدام الزوج على تلك الجريمة ، إلا أن الأنباء الأولية تشير إلى خلاف عائلي .

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