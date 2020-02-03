سوريا .. منخفض قطبي رياحه عاصفية ينهي استقرار أجواء شباط

رجحت نماذج الطقس العالمية ، تأثر سوريا بامتداد منخفض قطبي تتخلله رياح شديدة تصبح عاصفية في بعض الأحيان .

ونشرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن هناك اتفاق بين نماذج الطقس ” الأوروبي والأميركي والياباني والبريطاني” على بدء منخفض قطبي في سوريا شديد البرودة .

وبينت الصفحة ، أن المنخفض الجديد ستتخلله رياح شديدة قد تصبح عاصفية أحياناً خصوصاً على السواحل السورية وبعض المناطق الداخلية.

ولن يخلو المنخفض من أمطار عامة وثلوج تهطل على ارتفاعات متدنية في نهاية المنخفض .

أما عن موعد بدء المنخفض الجديد ، فرجحت نماذج الطقس العالمية أن يكون ليل الخميس 6/2/2020 وينتهي ليل السبت 8/2/2020 .

وعن طقس اليومين المقبلين ، توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم بحسب ما نقلت سانا ، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، وسط تحذيرات من تشكل الضباب.