سوريا .. منخفض سطحي يبدأ مساء اليوم ودرجات الحرارة تنخفض مجدداً يوم السبت

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سوريا .. منخفض سطحي يبدأ مساء اليوم ودرجات الحرارة تنخفض مجدداً يوم السبت
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ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس لتعاود انخفاضها مساءً نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي .

وبحسب ما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية ، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ، حيث يتحول الجو مساء اليوم الخميس إلى غائم لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر .

ويستمر هطل الأمطار في المنطقة الساحلية ، بينما يمتد في المساء ليشمل مناطق أخرى وتكون الهطولات مصحوبة بالرعد والبرد أحيانا.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، توقعت تأثرنا بمنخفض جوي متوسط الفعالية اعتباراً من يوم غد الجمعة.

ورجحت أن يكون منخفض يوم الجمعة مصحوب بتسرب رياح قطبية شديدة البرودة ، على أن يبدأ مع ساعات الصباح على السواحل السورية فقط ، و يدخل دمشق و المحافظات الداخلية في المساء.

أما عن طقس يوم السبت، فنشهد انخفاض بدرجات الحرارة ويبقى الجو غائم جزئيا وغائم ماطر على فترات.

 

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