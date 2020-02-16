سوريا .. شباط مازال يخبئ أكثر من منخفض خلال الفترة القادمة

تشهد سوريا في الأيام المتبقية من شهر شباط ، أكثر من منخفض جوي وفعاليات ماطرة يرافقها انخفاض بدرجات الحرارة.

وذكرت مديرية الأرصاد الجوية بنشرتها اليوم الأحد وفق ما نقلت سانا ، أن درجات الحرارة تبقى حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي.

ورجحت المديرية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحيانا وخاصة على المناطق الشرقية والجزيرة.

وحذرت الأرصاد الجوية من السيول في تلك المناطق فيما يكون الهطل ثلجي أو ممزوج بالثلج فوق مرتفعات المنطقة الوسطى والشمالية .

بدورها ، ذكرت صفحة “هوى الشام” أن شهر شباط في جعبته الكثير ، وقد نشهد منخفضات متتالية متوقعة خلال الفترة القادمة و فالنموذج الأميركي بدأ يلمح لاحتمال منخفض ، والنموذج الأوروبي بدأ يلمح لمنخفض قطبي عالي الفعالية بالفترة ما بين 22 و 25 الشهر الحالي .

وبالنسبة لطقس يوم غد الاثنين، تعود الأجواء للاستقرار في دمشق وكافة المناطق و المحافظات السورية مع ارتفاع عام على درجات الحرارة حتى ساعات صباح الأربعاء فقط 19/2/2020.