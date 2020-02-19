سوريا .. حالة عدم استقرار ماطرة اليوم و منخفض جديد يبدأ مساء الخميس

تستمر حالة عدم الاستقرار في سوريا نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي متوسط الفعالية ، حيث تشمل هذه الفعالية أجزاء من المناطق الجنوبية .

ونشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بحسب ما نشرت سانا ، أن يكون الجو متقلبا ونشهد أمطار على فترات، ويكون الهطل غزير ومصحوب بالرعد أحيانا.

وحذرت المديرية من تشكل السيول في المنحدرات والوديان وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية تنشط خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الشرقية.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” رجحت أن تتخلل هذه الفعالية الجوية أمطار يرافقها برق ورعد اليوم الأربعاء .

وتوقعت أن تكون الأمطار غزيرة في الشرق السوري ودير الزور ، لتعود الأجواء يوم الخميس للاستقرار على كافة المناطق السورية ودمشق ليبدأ منخفض جوي جديد ساعات بعد ظهر أو مساء يوم الجمعة متوسط لضعيف الفعالية .