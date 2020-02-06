ستيفاني صليبا تكشف كواليس تحضيراتها لـ مسلسل الساحر ( صور )

تتحضر الفنانة ستيفاني صليبا لإنجاز مشاهدها في بطولة المسلسل الدرامي التشويقي ” الساحر ” إلى جانب الفنان السوري عابد فهد والذي تقف أمامه للمرة الثانية بعد ثنائية أمير وسمارة التي قدماها في مسلسل ” دقيقة صمت ” خلال الموسم الدرامي المنصرم .

ونشرت النجمة مجموعة من الصور الحديثة لها من أجواء التحضيرات والتغيرات التي تجريها لناحية المظهر ، وذلك في خطوةٍ منها لمواكبة دورها في العمل .

وبدت ستيفاني صليبا في المنشور الذي شاركته عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، وهي تخضع لتغيير في شكلها من خلال إضفاء بعض الخُصلات الملونة لشعرها .

ستيفاني صليبا تعتمد نيو لوك لمسلسل الساحر :

يذكر أن مسلسل ” الساحر ” من تأليف سلام الكسيري ، و إنتاج شركة I SEE MEDIA لمالكها الأردني إياد الخزوز ، وستتولى شركة ” إيبلا ” تنفيذه بإشراف مالكها المخرج السوري عامر فهد .