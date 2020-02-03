زواج غير مألوف في الكويت يثير جدلاً عبر مواقع التواصل.. فيديو

أثار زواج غير مألوف في الكويت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بين مرحب ومنتقد للزواج.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن المأذون الذي أتم مراسم زواج العروسين أن رجل ياباني يدعى هيرو يوكي تزوج من المواطنة الكويتية الدكتورة روان القديفي.

و أوضح المأذون بأن هذا الزواج أمر طبيعي ومتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”.

وأكد بن عيسى بأن زواج غير الكويتي بالكويتية ليس أمر محرم وليس غريباً، فإن الآباء والأجداد الكويتيين قد تزوجوا من الهنديات والإيرانيات والأمريكيات، لكنهم كانوا بعيدين عن وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ذكر بن عيسى أنه على الرغم من عدم إجادة العريس اللغة العربية، إلا أنه ردد ما لقنه إياه المأذون من كلمات عربية ببراعة.

ولفت المأذون إلى أن الأمر كان سهلاً لإيجادته اللغة الإنكليزية، كما أن الرجل الياباني يجيدها، مشيراً إلى أن أخوة العريس كانوا حاضرين لعقد القران.