دانا جبر تشع أنوثة بـ إطلالة مخملية جريئة ( صورة )

تتمتع الفنانة دانا جبر بموهبة فنية كبيرة وقدرة عالية في التمثيل ، بالإضافة إلى جمالها الهادئ الذي يخبئ في معالمه كل درجات الأنوثة والإغراء .

وتحظى النجمة السورية بمتابعة كبيرة عبر حساباتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي ، مما يدفعها دائماً إلى مشاركة المتابعين أجدد صورها وإطلالاتها .

ونشرت الفنانة الشابة مؤخراً صورة جديدة عبر خاصية الـ STORY الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، تألقت خلالها بـ JUMP SUITE مخملي باللون بتدرجات لون البنفسج نسقت معه سترة طويلة سوداء من الفرو الأسود ، واستكملت ظهورها بتسريحة بسيطة معتمدة طريقة الـ WAVY ، فيما اعتمدت لوجهها المكياج الظاهر الـ SMOKY .

واستطاعت دانا أن تحصد تفاعل المتابعين على الرغم من أنها أغلقت خاصية التعليق على المنشور ، وذلك بعد أن تم تداول الصورة على الصفحات المعنية بأخبارها الفنية وإطلالاتها في المناسبات العامة والخاصة .

منشور دانا جبر :

يذكر أن دانا جبر تنتظر عرض مسلسلها الكوميدي ” بوشنكي ” والذي يتناول في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” ومن إخراج نضال عبيد .