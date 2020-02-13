دانا جبر تشع أنوثة بـ إطلالة مخملية جريئة ( صورة )

تتمتع الفنانة دانا جبر بموهبة فنية كبيرة وقدرة عالية في التمثيل ، بالإضافة إلى جمالها الهادئ الذي يخبئ في معالمه كل درجات الأنوثة والإغراء .
وتحظى النجمة السورية بمتابعة كبيرة عبر حساباتها الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي ، مما يدفعها دائماً إلى مشاركة المتابعين أجدد صورها وإطلالاتها .
ونشرت الفنانة الشابة مؤخراً صورة جديدة عبر خاصية الـ STORY الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM ، تألقت خلالها بـ JUMP SUITE مخملي باللون بتدرجات لون البنفسج نسقت معه سترة طويلة سوداء من الفرو الأسود ، واستكملت ظهورها بتسريحة بسيطة معتمدة طريقة الـ WAVY ، فيما اعتمدت لوجهها المكياج الظاهر الـ SMOKY .
واستطاعت دانا أن تحصد تفاعل المتابعين على الرغم من أنها أغلقت خاصية التعليق على المنشور ، وذلك بعد أن تم تداول الصورة على الصفحات المعنية بأخبارها الفنية وإطلالاتها في المناسبات العامة والخاصة .
منشور دانا جبر :
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شو سهرانين عم تعملو ؟ . . حسابي الثاني لعشاق دندون بيهتم بأناقتها ومكياجها وشعرها @danajabr.holic 🌹 حسابي الشخصي للجمال والموضة @naoomicosmetics . . #سوريا_دراما #الدراما_السورية #دانه_جبر #دانة_جبر #دانا_جبر #نسرين_طافش #هيا_مرعشلي #كاريس_بشار #سلافة_معمار #سلاف_فواخرجي #ديمه_بياعه #رواد_عليو #قصي_خولي #جيني_اسبر #ليليا_الاطرش #هبة_نور #زين_كرزون #عهود_العنزي #سوريا #سورية #امل_عرفة #شكران_مرتجى #كندا_حنا #امارات_رزق #socialmedia #beauty #international #syria #danajabr #dana_jabr
يذكر أن دانا جبر تنتظر عرض مسلسلها الكوميدي ” بوشنكي ” والذي يتناول في قصته مجموعة من المشكلات التي تقع بين الشبان والفتيات بأسلوب كوميدي ساخر ، وهو من تأليف يسر دولي وإنتاج شركة ” جود فيلمز ” ومن إخراج نضال عبيد .