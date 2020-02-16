خريطة .. الجيش السوري يحرر حيان و بيانون ومصيبين في ريف حلب الشمالي

واصلت وحدات الجيش العربي السوري العمليات العسكرية في ريفي حلب الشمالي والغربي ، وتمكنت من السيطرة على عدة قرى جديدة وسط انهيار في صفوف الجماعات الإرهابية

مراسلون – حلب

مصدر ميداني أكد لمراسلون سيطرة وحدات الجيش العربي السوري على بلدة باشنطرا شمال كفر داعل و جمعية الهادي بعد معارك مع إرهابيي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها

في حين ذكر الإعلام الحربي أن وحدات الجيش السوري سيطرت على قلى حيان وبيانون و تل مصيبين في ريف حلب الشمالي ، بعد فرار الجماعات الإرهابية

مصادر ميدانية أكدت قيام جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها المتواجدة في ريف حلب الشمالي الغربي بحرق عدداً من مقراتها ومستودعاتها بما فيها من أوراق ووثائق قبل إنسحابها من المنطقة بهدف اخفاء إرتباطتها، قبل إحكام الطوق عليها من قبل الجيش السوري.

في حين بدأت وحدات أخرى من الجيش السوري التقدم في بقية مناطق حي الزهراء غرب حلب ، وسط فرار جماعي للجماعات الإرهابية

يتبع ..

المصدر : موقع مراسلون

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