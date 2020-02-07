بالخريطة .. الجيش السوري يحرر عدة قرى في ريف حلب الجنوبي و إدلب الشرقي

واصلت وحدات الجيش السوري العمليات العسكرية في ريفي حلب و إدلب الشرقي ، محررة عدد من القرى والبلدات شرق أوتوستراد حلب – دمشق

مراسلون – ريف حلب

مصدر ميداني أكد لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري المتقدمة من ريف إدلب الشرقي باتجاه ريف حلب الجنوبي على عدد من القرى في الريف الشمالي الشرقي لسراقب وصولا ً إلى ريف حلب الجنوبي ، وذلك عقب معارك سقط فيها عدد من المسلحين بين قتيل وجريح

ومن أبرز المناطق المحررة حديثا ً ” تل كراتين ، بلدة كراتين ، جامعة إيبلا ، الضاهرية ، الثريا ، آجاز ، تل التباريز ، محاريم ، خواري ، حوير العيس ، أباد و رسم الورد .

وفي المحور الجنوبي الغربي لحلب ، تمكنت القوات السورية من تحرير بلدات برنة وزيتان وخلصة بعد معارك عنيفة مع جبهة النصرة

ومع هذا التقدم الكبير للجيش السوري من المحورين الجنوبي الغربي لحلب ، والشرقي لريف إدلب أصبحت منطقة العيس وتلة العيس تحت نيران الجيش السوري من المحاور الشرقية والشمالية والجنوبية

وتسعى وحدات الجيش السوري للسيطرة على كامل القرى الشرقية لأوتوستراد حلب – حماة – دمشق ، والتقدم غربا ً لتأمين الطريق من الجماعات الإرهابية ، وهذا يشير إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في الريفين الشرقي لأدلب و الجنوبي لحلب

يذكر أن الجيش السوري سيطر على مدينة سراقب الأستراتيجية في ريف إدلب ، حيث باتت وحدات الجيش السوري تسيطر على ما يقارب نصف محافظة إدلب مع ريفها ، فيما يبقى للجماعات الإرهابية مدينة إدلب والريف الشمالي وأجزاء من الريف الجنوبي الغربي .

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المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف