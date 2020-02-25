خريطة ريف إدلب : الجيش السوري يسيطر على بلدة كفرنبل وعدة قرى أخرى
أكد مصدر ميداني في ريف إدلب الجنوبي لمراسلون سيطرة وحدات الجيش العربي السوري على مدينة كفرنبل الاستراتيجية بعد اشتباكات مع ما تبقى من الجماعات الإرهابية
مراسلون – ريف إدلب
وقال المصدر لمراسلون أن وحدات الجيش السوري خاضت منذ صباح اليوم معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية في المحاور الشرقية والجنوبية من بلدة كفرنبل ، وتمكنت من السيطرة على بلدتي حاس و بسقلا جنوب وشرق البلدة
ومع ساعات المساء ، بدأت وحدات الاقتحام التقدم في كفرنبل وبسط السيطرة الكاملة عليها بعد القضاء على من تبقى من الجماعات الإرهابية
وتابعت وحدات الجيش تقدمها في المحور الغربي من كفرنبل ، وبسطت القوات سيطرتها على بلدات الدار الكبيرة وحزازين
وفي المحور الجنوبي الإداري مع ريف حماة الشمالي ، واصلت وحدات الجيش التقدم ، وتمكنت من السيطرة على بلدات دير سنبل و بعربو و سحب بعد معارك مع المسلحين المنتشرين في المنطقة
وتعبر مدينة كفرنبل معقل ما يسمى ” الثورة السورية ” ، حيث شهدت مواقع التواصل الإجتماعي للمعارضة نكسة وإحباط معنوي دفع الكثيرين من النشطاء إلى شتم قادة المسلحين واتهامهم بالهروب و” الخزلان ”
يذكر أن الجيش السوري كان قد بدأ المرحلة الثانية من المعارك في ريف إدلب الجنوبي ، بهدف تحرير طريق حلب – اللاذقية والذي يمكن القوات من السيطرة على كامل ريف إدلب الجنوبي و سهل الغاب وصولاً إلى ريف اللاذقية الشرقي
المصدر : موقع مراسلون
الخريطة بدقة عالية عبر قناة مراسلون في التلغرام اضغط هنا