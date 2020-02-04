خريطة ريف إدلب .. الجيش السوري يحرر 22 بلدة في يوم واحد … 4 شباط 2020

واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي ، محررة ما يقارب 22 بلدة وتل استراتيجي خلال 24 ساعة

مراسلون – ريف إدلب

مصادر ميدانية في ريف إدلب ذكرت لموقع مراسلون أن وحدات الجيش السوري تقدمت في المحور الشرقي لمدينة سراقب انطلاقا ً من مواقعها غرب أبو الظهور ، وتمكنت من تحرير عدة قرى وبلدات أبرزها ( طويل الحليب وباريسا وحمادات وأم الشرشوح ومنطار الخشاخيش وتل الراقم وتلة الوسيطة وجبل طويل والكتيبة المهجورة والمشيرفة وطويل الشيخ والشوحة ورأس العين وتل فردوس وبليصة وتل أغر ) .

وأضافت المصادر أن وحدات أخرى من الجيش السوري حررت مناطق مرديخ وتل مرديخ وتل سلطان في المحور الجنوبي من مدينة سراقب

ونقدت وحدات الجيش خلال العمليات العسكرية ضربات مركزة ضد تجمعات وتحصينات الارهابيين على المحور ذاته ، وتمكنت من القضاء على عدد من الارهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم لتقترب الوحدات من مشارف مدينة سراقب من الناحية الشرقية والغربية وسط انهيارات متتابعة للإرهابيين في المنطقة.

يذكر أن وحدات الجيش كانت قد حررت بلدة النيرب شمال الطريق الدولي حلب -اللاذقية بعد تدمير تحصينات الارهابيين وعدة مواقع لهم واجبارهم على الفرار ، وقطعت امدادات الارهابيين بين سراقب وأريحا.

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المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

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