خريطة ريف إدلب .. الجيش السوري يحاصر سراقب من ثلاثة محاور ويحرر عدة قرى مجاورة

واصلت وحدات الجيش السوري العمليات العسكرية ضد تنظيم جبهة النصرة والفصائل الإرهابية الموالية لها في ريف إدلب الجنوبي ، محررة العديد من القرى شرق سراقب

مراسلون – ريف إدلب

مصدر ميداني في ريف إدلب أكد لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على عدد من القرى الواقعة في المحور الشرقي من مدينة سراقب وذلك عقب معارك عنيفة قتل خلالها عشرات المسلحين وأصيب آخرين .

وتمكنت القوات عبر هذا التقدم من حصار النقطة التركية في منطقة تل طوقان بريف حلب الجنوبي ، بالإضافة لتحرير مناطق جزرايا و الشيخ منصور و اسلامين وعثمانية وعدة قرى محيطة

وفي المحور الشمالي لسراقب ، أكد مصدر ميداني تحقيق الجيش السوري تقدما ً جديداً مسيطرا ً على الطريق المؤدي إلى بلدة آفس عند نقطة تعرف بالدوير شمال سراقب ، والواقعة على الطريق M5 الواصل إلى سراقب

وأكد المصدر أن وحدات الجيش السوري لم تدخل بعد مدينة سراقب ، مؤكدا ً في الوقت نفسه أن القوات قاب قوسين أو أدنى من دخول المدينة بعيد اكمال الطوق من المحاور كافة

وتشهد المنطقة الممتدة من ريف إدلب الجنوبي إلى ريف حلب الجنوبي الغربي انهيارا ً واسعا ً في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة ، وسط فرار من تبقى باتجاه الريف الإدلبي الشمالي

المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف

الخريطة بدقة عالية اضغط هنا ، أو على قناة مراسلون في التلغرام بدقة HD .. اضغط هنا