خريطة .. الجيش السوري يحرر عدة قرى في سهل الغاب بريف حماة الغربي

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واصل الجيش العربي السوري العمليات العسكرية في ريفي إدلب و حماة الغربي ، مسيطرا ً على عدد من البلدات في سهل الغاب بعد معارك مع المسلحين

مراسلون – ريف حماة

مصادر ميدانية أكدت سيطرة وحدات الجيش السوري ، اليوم الجمعة 28 شباط ، على بلدات المنصورة و القاهرة وتل واسط وخربة الناقوس وزيزون الجديدة في منطقة سهل الغاب بريف حماة وذلك عقب سيطرة القوات على منطقة جبل شحشبو الاستراتيجية وهروب المسلحين من المنطقة .

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من تقدم الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي ، وسيطرته على عشرات القرى والبلدات أهمها منطقة جبل شحشبو الاستراتيجي والذي يشرف على ريف حماة الغربي و ريف إدلب الجنوبي

ويواصل الجيش السوري استهدافه لتجمعات المجموعات الإرهابية في محور سراقب والمناطق المجاورة ، موقعا ً عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم

من جهته ، قال المرصد المعارض أن مايقارب 64 إرهابي أغلبهم من جنسيات غير سورية قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال المعارك بمحور سراقب بريف إدلب

المصدر : موقع مراسلون

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