خريطة حلب .. الجيش السوري يسيطر على شرق أوتوستراد حلب – دمشق ويتقدم غربه

حقق الجيش العربي السوري انجازا ً هاما ً بالسيطرة على جميع القرى والبلدات الواقعة على اتجاه شرق الأوستراد الدولي حلب – دمشق

مراسلون – ريف حلب

وجاء ذلك بعد سيطرة الجيش السوري على بلدة أبو شليم الواقعة على الطريق الدولي حلب – دمشق جنوب مدينة حلب

وفي المحور الآخر ، تقدمت وحدات الجيش السوري في الريف الغربي للأوتوستراد الدولي ، محرردة بلدات الشيخ علي و أرناز و عرادة ، وبالتالي الإشراف بالنيران على عقدة طرق أورام الكبرى و الصغرى والتي تعد إمداد الجماعات الإرهابية بين ريفي حـلب و إدلب الشمالي الشرقي

ويبقى أمام وحدات الجيش السوري المتقدمة بمحور عرادة و كفر جوم أقل من 10 كم للالتقاء بقوات الجيش السوري والتي حررت مؤخرا ً منطقة خان العسل .

ومع التقاء وحدات الجيش السوري ، يكون الطريق الدولي حلب – دمشق تحت سيطرة وحدات الجيش العربي السوري بالكامل .

وتواصل وحدات الجيش العمليات العسكرية لزيادة أمان الطريق عبر التقدم في المحاور الغربية للأوتوستراد والسيطرة على عدد من القرى والبلدات في عمق ريف حلب الجنوبي الغربي وطرد الجماعات الإرهابية منها

يذكر أن الجيش السوري كان قد سيطر يوم أمس على منطقة الراشدين 4 و خان العسل غرب حلب، مؤمنا ً بذلك عقدة طريق المدينة من المحور الغربي بالكامل .

المصدر : مراسلون – يوشع يوسف

الخريطة بدقة عالية .. اضغط هنا أو على قناة مراسلون في التلغرام اضغط هنا