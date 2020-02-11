خريطة حلب .. الجيش السوري يحرر الراشدين 4 ويتقدم في خان العسل

حررت وحدات الجيش السوري ، اليوم الثلاثاء ، منطقة الراشدين 4 غرب مدينة حلب ، وذلك بعد اشتباكات قتل فيها عدد من الجماعات الإرهابية
مراسلون – حلب
مصادر ميدانية أكدت لمراسلون أن تحرير المنطقة جاء بعد سيطرة وحدات الجيش السوري على منطقة الكلارية جنوب الراشدين ، الأمر الذي أدى لتطويق المنطقة من المحاور الثلاثة واطباق حصار شبه كامل على الجماعات الإرهابية المتواجدة فيها
من جهته ، ذكر الإعلام الحربي أن وحدات الجيش السوري حررت أيضا غابات الأسد قرب الراشدين 4 ، بعد معارك مع المسلحين في حين يواصل الجيش السوري تقدمه من عدد من الكتل السكنية داخل منطقة خان العسل
ومع هذه السيطرة ، تكون وحدات الجيش السوري قد سيطرت على بداية الطريق الدولي حلب – دمشق عند مدخل المدينة ، وبقي أمام القوات مسافة 17 كم فقط للسيطرة على كامل الطريق بشكل ميداني
يذكر أن القوات السورية كانت قد حققت تقدما ً هاما ً ، أمس الإثنين ، مسيطرة على عدد من المناطق غرب الأوتوستراد الدولي من أبرزها كفر حلب والقرى المحيطة
المصدر : موقع مراسلون / يوشع يوسف
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