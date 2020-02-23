حماة.. إصابة عائلة و وفاة أحد أبنائها إثر رمي قنبلة يدوية على حديقة عامة

محلياتأخبار محلية
حماة.. إصابة عائلة و وفاة أحد أبنائها إثر رمي قنبلة يدوية على حديقة عامة
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

أسفر انفجار قنبلة يدوية في إحدى الحدائق العامة بمحافظة حماة ، عن إصابة عائلة و وفاة أحد أبنائها ، فيما تم إلقاء القبض على الفاعل.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن فرعي الأمن السياسي والجنائي بحماة تمكنا من إلقاء القبض على شخصين مطلوبين برمي قنبلة يدوية بحديقة الثورة في حي القصور على عائلة نتج عنها وفاة أحد أبنائها .

وذكرت الوزارة أن الفاعل الذي تم إلقاء القبض عليه هو حدث ويدعى (براء . ج) ، وتمت مصادرة سيارته العامة نوع سابا المستخدمة أثناء الحادث .

حيث تم الاشتباه به برمي قنبلة يدوية بالحديقة ، أدت إلى إصابة عائلة و وفاة أحد ابنائها وإصابة آخر بعاهة دائمة.

و بالتحقيق معه اعترف بأنه وصديقه الذي كان معه ويدعى (مأمون . ح) ، كان معهما قنبلة يدوية وأرادا التخلص منها برميها فوق سور الحديقة ظناً منهم بعدم وجدود أحد .

وبعد سماعهما صوت انفجار القنبلة قاما بالهرب ، لكن تم القبض عليهما بعد نصب الكمين اللازم لهما.

 

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

جريمة عائلية في تركيا .. شاب سوري يذبح والدته لرفضها إعطائه…

بالفيديو.. سوري يطلق النار على زوجته في الشارع بعد أن غادرت…

جريمة مروعة في حلب .. طعنه ثم حرق جثته وتسجيل صوتي أوقع…