حماة.. إصابة عائلة و وفاة أحد أبنائها إثر رمي قنبلة يدوية على حديقة عامة

أسفر انفجار قنبلة يدوية في إحدى الحدائق العامة بمحافظة حماة ، عن إصابة عائلة و وفاة أحد أبنائها ، فيما تم إلقاء القبض على الفاعل.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن فرعي الأمن السياسي والجنائي بحماة تمكنا من إلقاء القبض على شخصين مطلوبين برمي قنبلة يدوية بحديقة الثورة في حي القصور على عائلة نتج عنها وفاة أحد أبنائها .

وذكرت الوزارة أن الفاعل الذي تم إلقاء القبض عليه هو حدث ويدعى (براء . ج) ، وتمت مصادرة سيارته العامة نوع سابا المستخدمة أثناء الحادث .

حيث تم الاشتباه به برمي قنبلة يدوية بالحديقة ، أدت إلى إصابة عائلة و وفاة أحد ابنائها وإصابة آخر بعاهة دائمة.

و بالتحقيق معه اعترف بأنه وصديقه الذي كان معه ويدعى (مأمون . ح) ، كان معهما قنبلة يدوية وأرادا التخلص منها برميها فوق سور الحديقة ظناً منهم بعدم وجدود أحد .

وبعد سماعهما صوت انفجار القنبلة قاما بالهرب ، لكن تم القبض عليهما بعد نصب الكمين اللازم لهما.