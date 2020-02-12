الجيش السوري يلحق الهزيمة بجيش أردوغان و النصرة ويحبط الهجوم في ريف حلب

أحبط الجيش العربي السوري هجوماً عنيفا ً شنته عصابات جبهة النصرة والفصائل الإرهابية الموالية وبدعم عسكري من راجمات جيش أردوغان على نقاط للجيش السوري في ريف حلب الجنوبي الغربي .

مرسلون – ريف حلب

مصادر ميدانية أكدت لمراسلون إحباط وحدات الجيش السوري لهجوم المسلحين والذي بدأ بتمهيد مدفعي من جيش أردوغان وبالراجمات على مواقع للجيش السوري في بلدات كفر حلب و ميرناز

وأضافت المصادر أن وحدات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربتين مففختين لجبهة النصرة عبر الصواريخ الموجهة ، وذلك خلال تقدمها من مناطق المسلحين لمشارف مواقع الجيش السوري .

وكانت تنسقيات المسلحين نشرت عدة أشرطة فيديو تظهر قيام راجمات جيش أردوغان بالتمهيد أمام إرهابيي القاعدة قبيل الهجوم على مواقع الجيش السوري

Turkish soldiers shelling Syrian Army positions in Kafr Halab today in support of jihadists. Turkish Army is Al-Qaeda’s artillery unit. Remember this when the Syrians retaliate and Erdogan barks and cries after his soldiers get killed once again. pic.twitter.com/wGYir3CagC — Serge (@Zinvor) February 12, 2020

واستطاعت القوات السورية إلحاق هزيمة هي الثانية من نوعها في صفوف النصرة وبدعم عسكري تركي – بعد هجوم النيرب في ريف إدلب – وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

يذكر أن الجيش السوري كان قد سيطر على قرى الشيخ علي و أرناز بريف حلب الغربي ، مححقا ً تقدما ً إضافيا ً باتجاه أورام الصغرى

اقرأ المزيد : خريطة حلب .. الجيش السوري يسيطر على شرق أوتوستراد حلب – دمشق ويتقدم غربه

المصدر : موقع مراسلون