حلا الترك تُقاضي والدتها وتفاصيل جديدة حول القضية تخرج إلى العلن (صورة )

كشفت مها الترك جدة الفنانة البحرينية حلا الترك عن قيام الأخيرة برفع دعوى قضائية ضد والدتها السيدة منى السابر ، وذلك من خلال تعليق نشرته على أحد الحسابات الخاصة بمحبيِّ السابر .

وكتبت مهاجمة والدة أحفادها متهمة إياها بالكذب ودعتها للخروج والتحدث على العلن عن الأسباب التي دفعت أبنائها إلى العيش معها بدلاً منها .

وأشارت في التعليق المطول إلى أن السابر ومحاميها سمعوا بآذانهم لما لم يرد الأطفال العيش معها ، لافتة إلى أن الأخيرة تتكتم على القضية التي بينها وبين ابنتها حلا والتي أصبحت رسمية أمام النيابة ، وختمت التعليق مؤكدة على حبها الكبير لأحفادها ، لافتة إلى أنها ستقف معهم وإلى جانبهم دائماً .

إليكم ما كتبته جدة حلا الترك :

وأتى تعليق جدة الفنانة حلا الترك على خلفية ظهور السيدة منى السابر في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق سناب شات ، كشفت فيه عن تعرضها للابتزاز والتهديد بسبب مطالبتها بحضانة أولادها .