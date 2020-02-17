تعديل جديد على جواز السفر السوري العادي .. تفاصيل

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تعديل جديد على جواز السفر السوري العادي .. تفاصيل
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كشفت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا ، عن تعديل جديد يتعلق بمدة استلام جواز السفر السوري العادي ، دون إجراء أي تعديل على مدة استلام الجواز المستعجل .

وقال مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي النمير لموقع “الاقتصادي” ، إنه بموجب التعديل الجديد ، تمت زيادة مدة استلام جـواز الـسفر العادي إلى شهر بدلاً من 15 يوم .

ونوّه مدير إدارة الهجرة والجوازات إلى أن المدة اللازمة لاستلام جواز السفر المستعجل بقيت كما هي 24 ساعة .

وعن سبب هذا التعديل الجديد ، بين النمير أنه ناجم عن الصعوبة التي تواجهها الإدارة في استيراد المواد المطلوبة لإصدار جوازات السفر ، وخاصة أنه يوجد فيها نقص حالياً.

ولفت النمير إلى أن تسعيرة كل من الجواز العادي والمستعجل لم تتغير للمواطن المقيم داخل سوريا ، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع تكاليف المواد اللازمة لإصدار جـواز الـسفر.

وتبلغ كلفة إصدار جواز السفر العادي حوالي 13 ألف ليرة ، بينما تبلغ كلفة الجواز المستعجل 31 ألف ليرة سورية، في حين تعمل إدارة الهجرة والجوازات على مشروع جواز السفر الإلكتروني لإطلاقه في المستقبل.

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