جريمة بشعة في ريف دمشق .. حفيدة تقتل جدتها وتعريها من ثيابها (صور)

شهدت ناحية صحنايا بريف دمشق ، جريمة مروعة حيث قامت سيدة بقتل جدتها وتعريتها و سرقة ما تملك من مصاغ ذهبي .

وفي تفاصيل الحادثة التي تناقلتها صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي ، أقدمت سيدة تدعى (عبلة . ج) على قتل جدتها، في ضاحية 8 آذار ناحية صحنايا بريف دمشق.

ثم قامت السيدة بتعرية جدتها من ثيابها و سرقة مصاغها الذهبي ، لتدعي أن مجهولين أقدموا على اقتحام المنزل وقتلوا الجدة.

وبناء على التحقيقات التي توصل لها مركز شرطة الضاحية، تبين بأن الحفيدة طلبت من صاحب المنزل إخراج ذويها وزوجها من المنزل المستأجر.

وقام صاحب المنزل باستدعائهم كما خططت بحجة كتابة عقد الإيجار في أحد مكاتب العقارات بالمنطقة ، لكن دون أن يعلم أنها تخطط لجريمة

وبمجرد خروج العائلة ، قامت الحفيدة بقتل جدتها ( 82 عام ) بضربها بأداة حادة على رأسها و من ثم سرقت منها مصاغها وعرتها من ثيابها .