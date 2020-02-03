تيم حسن وقصي خولي بين الماضي والحاضر ( صورة )

أحدثت صورة قديمة متداولة للنجم السوري تيم حسن ومواطنه الفنان قصي خولي ضجة كبيرة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

بدا فيها الثنائي بإطلالة بسيطة غير متكلفة وبملامح وجه هادئة ، الأمر الذي لفت أنظار النشطاء الذين أعربوا عن حبهم الكبير للنجمين وأشادوا بعلاقة الصداقة التي تربط بينهما والتي تعود إلى أيام الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية .

تيم حسن وقصي خولي في صورة نادرة :

يذكر أن الفنانين السوريين يتحضران للمنافسة في موسم الدراما الرمضاني المقبل حيث يخوض قصي خولي بطولة مسلسل عشرين/ عشرين إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نجيم .

وبدأ حسن قبل أيامٍ قليلة تصوير مشاهده في الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” إلى جانب القديرة منى واصف ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية .