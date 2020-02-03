تيم حسن وقصي خولي بين الماضي والحاضر ( صورة )

أخبار الفن
تيم حسن
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

أحدثت صورة قديمة متداولة للنجم السوري تيم حسن ومواطنه الفنان قصي خولي ضجة كبيرة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

بدا فيها الثنائي بإطلالة بسيطة غير متكلفة وبملامح وجه هادئة ، الأمر الذي لفت أنظار النشطاء الذين أعربوا عن حبهم الكبير للنجمين وأشادوا بعلاقة الصداقة التي تربط بينهما والتي تعود إلى أيام الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية .

تيم حسن وقصي خولي في صورة نادرة :

يذكر أن الفنانين السوريين يتحضران للمنافسة في موسم الدراما الرمضاني المقبل حيث يخوض قصي خولي بطولة مسلسل عشرين/ عشرين إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نجيم .

وبدأ حسن قبل أيامٍ قليلة تصوير مشاهده في الموسم الرابع من مسلسل ” الهيبة ” إلى جانب القديرة منى واصف ونخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

وسام صباغ في المستشفى … إليكم تفاصيل حالته الصحية (…

نادين نجيم ترد على هجوم باميلا الكيك بذكاء : ( الفن أخلاق )

اليسا ترد على هجوم جوزيف أبو فاضل وتصفه بـ الغنم