تركيا .. اعتقال لاجئ سوري حوّل منزله إلى مشفى والشرطة تتفاجأ بما وجدته داخله!

اعتقلت الشرطة في تركيا لاجئ سوري بتهمة تحويل منزله المؤلف من 3 طوابق ، إلى مشفى بشكل غير قانوني .

وذكرت وكالة ” دي أتش إي” ، أن السلطات التركية أغلقت مستشفى غير قانوني يعود لـ لاجئ سوري في مدينة أضنة .

وبينت الوكالة أن السوري المذكور استأجر منزلاً من 3 طوابق ، ثم أحاطه بالبوابات الحديدية والأسلاك الشائكة وحوله إلى مستشفى وكان يتلقى نحو 30 ليرة تركية كشفية مقابل علاج كل مريض.

وأخلت الشرطة التركية المكان واعتقلت الرجل السوري (محمد 36 عام) ، بعد أن داهمت المنزل ووجدت نساء وأطفال سوريين في غرفة الانتظار بالطابق السفلي ، فيما وجدت غرفة تم تحويلها إلى مختبر بالطابق العلوي.

كما عثرت الشرطة على كابلات كهربائية فوق الخزانات داخل الغرف ، و على عدد كبير من النقالات، ونتائج مخبرية ونتائج اختبار الدم، وتقارير التحليل، وتم مصادرة كل المعدات والمواد الطبية.