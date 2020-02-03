تحديد موعد شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى لعام 2020

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان ، موعد بدء شهر رمضان وموعد عيد الفطر والأضحى لعام 2020 .

وبحسب صحيفة “البيان” الإماراتية ، توقع الجروان أن يولد هلال شهر رمضان 1441 يوم الخميس 23 نيسان 2020، الساعة 06:26.

حيث يكون الهلال في هذا اليوم مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي، ويختفي بعد غروب الشمس بـ 20 دقيقة.

وبين الجروان أن فرصة رصد الهلال تكون أفضل في المناطق الغربية من الجزيرة العربية ، ليصبح يوم الجمعة 24 نيسان 2020 هو غرة شهر رمضان للعام 1441 هجري.

أما عن موعد عيد الفطر ، فتوقع الجروان أن يولد هلال شهر شوال لعام 1441 هجري ، يوم الجمعة الموافق لـ 22 أيار بعد غروب الشمس ، ويرى مساء السبت ليكون يوم الأحد 24 أيار غرة شهر شوال.

وعن موعد عيد الأضحى ، فبين أن هلال شهر ذي الحجة 1441 هجري يولد يوم الاثنين 20 تموز 2020 الساعة 21:33 بعد غروب الشمس .

ويمكن مشاهدة الهلال مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء، 22 أيار ، غرة ذي الحجة فيكون يوم الجمعة، 31 حزيران 2020، عيد الأضحى المبارك.