بعد تفشي كورونا عبر الخفافيش.. مشافي الصين تطعم المصابين لحم هذا الحيوان

تستمر مستشفيات الصين في تقديم وجبات غريبة لمرضى كورونا مكونة من لحم السلاحف.

وأفات صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن أحد مشافي مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد ، لاتزال تقدك وجبة عشاء للمرضى داخل الحجر الصحي مكونة من لحم السلاحف.

و أرفقت الصحيفة مقطع فيديو لأحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم “وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة”.

وبحسب الطب الصيني التقليدي أن لحم السلحفاة الناعمة يعتبر مفيداً ويعتقد الصينيون أن السلاحف غنية بالبروتين، ويمكن أن تساعد المرضى على الشفاء بسرعة أكبر.

فيما يعتقد الخبراء أن فيروس كورونا المعدي الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص، انتقل إلى البشر من الحيوانات، خاصة الخفافيش والثعابين.