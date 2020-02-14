بالفيديو... مشاجرة بالسكاكين بين زوجين داخل عربة القطار

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة بالسكاكين بين زوجين داخل قطار ممتلئ بالركاب في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويظهر الفيديو زوجين ،في عربة بقطار أنفاق مكتظ في بروكلين، قاما بسحب السكاكين على بعضهما أثناء شجارهما بينما يقف أمامها طفل.

حيث أمسك الرجل بيد زوجته محاولاً إسقاط السكينة من يدها، وعندما هدد الاثنان بعضهما البعض بالسكاكين، تم سحب عربة الطفل ببطء بعيداً عنهما.

فيما هاجمت المرأة زوجها بسكينها لكنه تمكن من تفادي محاولاتها لطعنه.

وبحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” أن الشجار بين الزوجين استمر لمدة دقيقتين.