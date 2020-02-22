بالفيديو.. سوري يطلق النار على زوجته في الشارع بعد أن غادرت لأهلها في تركيا

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بالفيديو.. سوري يطلق النار على زوجته في الشارع بعد أن غادرت لأهلها في تركيا
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أقدم رجل سوري في تركيا ، على قتل زوجته بإطلاق النار عليها ، بعد أن غادرت إلى أهلها و رفضت لقاءه .

وذكرت وسائل إعلام تركية ، أن الشاب الـ سوري (سليمان.م 25 عاماً)، المقيم في ولاية أنطاليا ، توجه إلى ولاية هاتي جنوبي تركيا لرؤية زوجته التي ذهبت إلى أهلها.

وأضافت الوسائل أن الزوجة السورية (ميرم.س 19 عاماً)، رفضت لقاء زوجها عند أهلها ، وذلك بعد أن تركت المنزل منذ شهر وتوجهت لمنزل أهلها مع طفلهما البالغ من العمر عام ونصف .

وقام الزوج بإطلاق النار على زوجته في الشارع فأصابها وتم نقلها إلى أحد المشافي وبدأت الشرطة بالبحث عنه .

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