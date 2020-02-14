بالفيديو… سمكة قرش تسبح بالقرب من المباني السكنية في أستراليا

نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا مقطع فيديو يظهر سمكة قرش بيضاء تسبح بالقرب من الأبنية السكنية.

وتظهر في مقطع الفيديو زعنفة قرش وسط بحيرة داخل حديقة “نرابين لاغون الوطنية” بالقرب من سيدني.

و حسب الفيديو تسبح سمكة القرش على بعد أمتار قليلة من المنازل، ووفقاً لحجم الزعنفة الظاهرة في الفيديو، فإن السمكة كبيرة جداً.

وأثارت سمكة القرش قلقاً كبيراً لدى السباحين والمستخدمين والصيادين في سيدني.

فيما دعت السلطات زوار الحديقة بتوخي الحذر بسبب شكوك بتواجد قرش في مياه البحيرة.

الجدير بالذكر أنه تم إجلاء العديد من السكان في 9 فبراير/شباط بسبب الهطولات المطرية الغزيرة على شواطئ سيدني.