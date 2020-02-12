بالفيديو... الأرض تبتلع سيارة مع سائقها في أحد شوارع السعودية

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغرق سيارة وسائقها في حفرة كبيرة بأحد شوارع السعودية .
و أفاد رواد مواقع التواصل بأن السيارة سقطت في حفرة عملاقة تدفقت منها المياه، تكونت بفعل انهيار أرضي وقع يوم الاثنين الماضي عند دوار الشارع الملكي بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء السعودية .
"حفرة غامضة" تبتلع سيارة وقائدها في أحد شوارع السعودية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يوثق لحظة غرق سيارة وسائقها في حفرة كبيرة بأحد شوارع محافظة الأحساء في المملكة.
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— RT Arabic (@RTarabic) February 10, 2020
و يظهر الفيديو سيارة سقطت داخل حفرة عملاقة، مما تسبب باحتجاز السائق داخلها فيما يحاول المارة إخراجه من فتحة سقف السيارة.
فيما سارع الدفاع المدني والهلال الأحمر بالتدخل لإنقاذه وتم نقله إلى المشفى.
فجر اليوم الاثنين ٢٠٢٠/٢/١٠ وقع انهيار ارضي ابتلع سيارة قرب دوار الشارع الملكي بالهفوف .. حيث احتجز قائد السيارة بداخلها ليهرع المارة لمساعدته عن طريق اخراجه من فتحة سقف المركبة ، فيما باشر الموقع المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر الذي نقل قائد المركبة لتلقي العلاج . #الاحساء pic.twitter.com/ItNekkw9Hp
— مدونة الأحساء (@hasawe9009) February 10, 2020