بالفيديو… الأرض تبتلع سيارة مع سائقها في أحد شوارع السعودية

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغرق سيارة وسائقها في حفرة كبيرة بأحد شوارع السعودية .

و أفاد رواد مواقع التواصل بأن السيارة سقطت في حفرة عملاقة تدفقت منها المياه، تكونت بفعل انهيار أرضي وقع يوم الاثنين الماضي عند دوار الشارع الملكي بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء السعودية .

"حفرة غامضة" تبتلع سيارة وقائدها في أحد شوارع السعودية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يوثق لحظة غرق سيارة وسائقها في حفرة كبيرة بأحد شوارع محافظة الأحساء في المملكة.

للمزيد: https://t.co/THAmbr1gwA#اسأل_أكثر #السعودية #RT_Arabic pic.twitter.com/B4bLJJ3Vbu — RT Arabic (@RTarabic) February 10, 2020

و يظهر الفيديو سيارة سقطت داخل حفرة عملاقة، مما تسبب باحتجاز السائق داخلها فيما يحاول المارة إخراجه من فتحة سقف السيارة.

فيما سارع الدفاع المدني والهلال الأحمر بالتدخل لإنقاذه وتم نقله إلى المشفى.