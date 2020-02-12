بالفيديو… الأرض تبتلع سيارة مع سائقها في أحد شوارع السعودية

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بالفيديو... الأرض تبتلع سيارة مع سائقها في أحد شوارع السعودية
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انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغرق سيارة وسائقها في حفرة كبيرة بأحد شوارع السعودية .

و أفاد رواد مواقع التواصل بأن السيارة سقطت في حفرة عملاقة تدفقت منها المياه، تكونت بفعل انهيار أرضي وقع يوم الاثنين الماضي عند دوار الشارع الملكي بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء السعودية .

و يظهر الفيديو سيارة سقطت داخل حفرة عملاقة، مما تسبب باحتجاز السائق داخلها فيما يحاول المارة إخراجه من فتحة سقف السيارة.

فيما سارع الدفاع المدني والهلال الأحمر بالتدخل لإنقاذه وتم نقله إلى المشفى.

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