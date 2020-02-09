بالصور.. ولادة طفلة معجزة نمت بالكامل خارج رحم أمها

شهدت إحدى المستشفيات في روسيا حالة ولادة نادرة لرضيعة نمت خارج رحم أمها.

حيث وضعت سيدة روسية تدعى “يفغينيا باتورينا” وتبلغ من العمر 37 عاما، طفلة رضيعة تم وصفها بالـ”معجزة”، بعد أن نمت بالكامل خارج رحم أمها.

وحتى وصولها للأسبوع الـ33 لم تكن السيدة تعلم أنها حامل حتى اكتشف الأطباء وجود الجنين داخل تجويفها البطني.

و كانت الأم تعاني من انتفاخ في بطنها، وعندما تزايدت الآلام توجهت إلى المستشفى وتكتشف حملها خارج الرحم، حيث أن الأنسجة المحيطة بالجنين خلقت ما أهو أشبه بالرحم.

Mum gives birth to 'miracle' baby girl who grew outside her womb in her tummy https://t.co/zumeXr8gBB — The Irish Sun (@IrishSunOnline) February 7, 2020

وتمت ولادة الطفلة عن طريق جراحة قيصرية وجاءت بوزن 2.13 كيلوغرام.

فيما أكد الاطباء المشرفين على الولادة بأن نمو الطفلة بالكامل خارج رحم أمها، هو معجزة.

وأشار الأطباء إلى أن هذه الحالة السابعة عشر لـ ولادة طفلة بهذا الشكل، ووجود الجنين خارج رحم أمه ينتهي بوفاته في أغلب الوقت.