بالصور.. حيوان برّي يتجول داخل مبنى البرلمان البريطاني وهذا ما حصل

تسبب حيوان بري دخل إلى مبنى البرلمان البريطاني بحالة من الفوضى والذعر داخل المبنى.

وتداولت مواقع التواصل صوراً لثعلب يتجول داخل أروقة البرلمان البريطاني، مسبباً حالة فوضى إثر مطاردته ومحاولة إلقاء القبض عليه.

و ذكرت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية أنه ليس من الواضح كيف دخل حيوان إلى المبنى، بينما نفذت الشرطة عمليات مطاردة سريعة للقبض عليه.

وتمكنت الشرطة من محاصرة الثعلب ووضعته داخل صندوق، ورافقته إلى خارج المبنى، ثم أعادته إلى شوارع لندن.

فيما أثارت هذه الواقعة استغراب السياسيين والموظفين المدنيين، كما سببت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد تم العثور على حيوان سابقاً داخل المباني البرلمانية، حيث وجد طائر معروف باسم “أبو الحن” في طريقه إلى غرفة مجلس العموم في عام 2018.