بالصور… العثور على جثة داخل قفص حديدي في السعودية تثير الهلع

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بالصور... العثور على جثة داخل قفص حديدي في السعودية تثير الهلع
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عثر مجموعة من الغواصين قرب سواحل مدينة تبوك السعودية على جثة داخل قفص معدني غارقة في البحر .

وتسبب مشهد الـ” جثة المحبوسة ” بخوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات على الفور.

واستخرج حرس الحدود القفص الحديدي مع ما بداخله، وبعد أن تم فتحه تبين وجود هيكل عظمي بلاستيكي لجسم إنسان، وليست جثة حقيقية.

وتم تثبيت الهيكل البلاستيكي بأسلاك معدنية داخل القفص ووضعوا فوقه ملابس ليبدوا كجسد إنسان حقيقي.

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