بالصور… العثور على جثة داخل قفص حديدي في السعودية تثير الهلع

عثر مجموعة من الغواصين قرب سواحل مدينة تبوك السعودية على جثة داخل قفص معدني غارقة في البحر .

وتسبب مشهد الـ” جثة المحبوسة ” بخوف الغواصين الذين أبلغوا السلطات على الفور.

قفص وبداخله هيكل عظمي حصلوه مجموعه من الغواصين في قيال تبوك ,, ناس تقول انها دميه وناس تقول حقيقه والله اعلم وين الخبر الصحيح 🌚 pic.twitter.com/VBFNw5MRXq — غريب في دنيا الشقى (@ZqQxNAFbBqBghNW) February 1, 2020

واستخرج حرس الحدود القفص الحديدي مع ما بداخله، وبعد أن تم فتحه تبين وجود هيكل عظمي بلاستيكي لجسم إنسان، وليست جثة حقيقية.

وتم تثبيت الهيكل البلاستيكي بأسلاك معدنية داخل القفص ووضعوا فوقه ملابس ليبدوا كجسد إنسان حقيقي.

يقولون هذي حرمه حصلوها في قيال بالبحر بمنطقة تبوك داخل قفص ومقفل عليها 😳 pic.twitter.com/VOp5mqvj83 — بتّال (@bat_e1) February 1, 2020

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