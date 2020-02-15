خريطة .. الجيش السوري يسيطر البحوث العلمية و كامل أوتوستراد حلب – دمشق

استطاعت وحدات الجيش العربي السوري تأمين كامل أوتوستراد حلب – دمشق من المحاور الغربية والشرقية ، وذلك لأول مرة منذ عام 2012 .

حلب – مراسلون

مصدر ميداني في حلب أكد لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على منطقة كفرناها غرب المدينة ، وذلك بعد تقدم القوات من محور أورم الكبرى باتجاه خان العسل مرورا ً بكفرناها

ومع هذا التقدم ، استطاعت وحدات الجيش العربي السوري تأمين كامل غرب أوتوستراد حلب – دمشق والسيطرة على مناطق المغير و زهرة المدائن وتلال قرطبة ، والبدء بعمليات التمشيط

وفي محور غرب حلب ، واصل الجيش العربي السوري تقدمه باتجاه معاقل الجماعات الإرهابية ، وتمكن من السيطرة على منطقة البحوث العلمية ، فيما تواصل وحدات الجيش استهدافها لمواقع المسلحين في المنصورة غربا ً .

وفي ريف حلب الشمالي ، بدأت وحدات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الشعبية عملية عسكرية باتجاه مواقع المسلحين في الشيخ عقيل ، وتمكنت من تكبيد المسلحين خسائر كبيرة في الأرواح ، فيما تتواصل الاشتباكات الهادفة لتحرير البلدة

ويواصل الطيران الحربي السوري والروسي تنفيذ غاراته الجوية على مواقع انتشار جبهة النصرة في مناطق حريتان وعندان و كفر حمرة و عاجل و عويجل والمناطق الشمالية من مواقع الجيش السوري ، مكبدا ً الجماعات الإرهابية خسائر مؤكدة في صفوفهم

يذكر أن الجيش العربي السوري كان قد أحبط يوم أمس هجوما ً شنته عصابات جبهة النصرة بدعم عسكري تركي على مواقعه في منطقة كفر حلب ، وتمكنت القوات من تكبيد المسلحين خسائر كبيرة في الأرواح فاقت الـ 97 قتيل بحسب مصدر عسكري لمراسلون .

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المصدر : موقع مراسلون – يوشع يوسف