اليسا ترد على هجوم جوزيف أبو فاضل وتصفه بـ الغنم

شنَّ المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل هجوماً لاذعاً على الفنانة اليسا ، وذلك عقبَّ نشرها بعضاً من التصريحات التي أدلت بها أثناء لقاء أجرته مع صحيفة النهار اللبنانية .
كشفت فيه على عدم تفضيلها أيَّ شخص من السياسيين ، معربة عن أمنياتها في أن يدخلوا السجون جميعاً دون استثناء ، لافتة إلى أن الكتاب الذي لا تودُّ قرأته هو كتاب الرئيس ميشال عون .
مما دفع المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل للدخول والتغريد على تصريحها الذي لم يلقى قبولاً منه ، فهاجمها واصفاً إياها بعدم امتلاكها الأخلاق ولا شيء آخر .
وجاء في نص منشوره : ” اليسا تتطاول على فخامة الرئيس ميشال عون … وسماحة المرجع أمين عام السيد حسن نصر الله … ونسيت القول المأثور إن أصبتم بالمعاصي فاستتروا … بلا أخلاق بلا ولا شيء بالخالص … فنانة قال … قال مشرشفة قال … ” .
جوزيف أبو فاضل يصف اليسا بـ بلا أخلاق :
#جوزيف_أبو_فاضل:أليسا تتطاول على فخامة الرئيس العماد ميشال عون وسماحة المرجع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله!!؟؟
ونسيت القول المأثور:"إذا أصبتم بالمعاصي فاستتروا"
بلا أخلاق يا عيب الشوم عليك
وبلا ولا شي بالخالص
قال @elissakh فنانة قال
قال مشرشفة قال
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) February 1, 2020
ولم تصمت الفنانة اللبنانية في وجه الهجوم بل تصدت له بهجوم مضاد ، ونشرت واصفة أفكار أبو فاضل ومن يتشابه معه فيها بالجهلة والغنم .
وكتبت : ” إن كنت لا تعلم فتك مصيبة … وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر … الناس الي ما حققت شيء بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها … ومش عارفة أنها تخرب وطن … يا حرام شوفي جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم ” .
اليسا ترد على هجوم جوزيف أبو فاضل :
*إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر.
بعض الناس اللي ما حققت شي بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها، ومش عارفة إنها بتخرب وطن لمجرد إنها بتسوّق لفكر الغنم! يا حرام شو في جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم
— Elissa (@elissakh) February 3, 2020