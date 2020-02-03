اليسا ترد على هجوم جوزيف أبو فاضل وتصفه بـ الغنم

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اليسا
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شنَّ المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل هجوماً لاذعاً على الفنانة اليسا ، وذلك عقبَّ نشرها بعضاً من التصريحات التي أدلت بها أثناء لقاء أجرته مع صحيفة النهار اللبنانية .

كشفت فيه على عدم تفضيلها أيَّ شخص من السياسيين ، معربة عن أمنياتها في أن يدخلوا السجون جميعاً دون استثناء ، لافتة إلى أن الكتاب الذي لا تودُّ قرأته هو كتاب الرئيس ميشال عون .

مما دفع المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل للدخول والتغريد على تصريحها الذي لم يلقى قبولاً منه ، فهاجمها واصفاً إياها بعدم امتلاكها الأخلاق ولا شيء آخر .

وجاء في نص منشوره : ” اليسا تتطاول على فخامة الرئيس ميشال عون … وسماحة المرجع أمين عام السيد حسن نصر الله … ونسيت القول المأثور إن أصبتم بالمعاصي فاستتروا … بلا أخلاق بلا ولا شيء بالخالص … فنانة قال … قال مشرشفة قال … ” .

جوزيف أبو فاضل يصف اليسا بـ بلا أخلاق :

ولم تصمت الفنانة اللبنانية في وجه الهجوم بل تصدت له بهجوم مضاد ، ونشرت واصفة أفكار أبو فاضل ومن يتشابه معه فيها بالجهلة والغنم .

وكتبت : ” إن كنت لا تعلم فتك مصيبة … وإن كنت تعلم فالمصيبة أكبر … الناس الي ما حققت شيء بحياتها مفكرة بجهلها قادرة تثبت نفسها … ومش عارفة أنها تخرب وطن … يا حرام شوفي جهل بمجتمعنا غنم غنم غنم ” .

اليسا ترد على هجوم جوزيف أبو فاضل :

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