لأن أحدهما أخذ حصة الآخر.. طفلان متسولان يتهجمان على فتاة بالسكين في اللاذقية

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لأن أحدهما أخذ حصة الآخر.. طفلان متسولان يتهجمان على فتاة بالسكين في اللاذقية
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هاجم طفلان متسولان في مدينة اللاذقية ، فتاة قدمت لهما المساعدة إلا أن أحدهما أخذ حصة الآخر ليعود ويطلب منها مساعدة ثانية لترفض بدورها.

وقالت الشابة لتلفزيون “الخبر” إنها قدمت مساعدة لطفلين متسولين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات في شارع مرمريتا ، بعد أن طلبوا منها المال وأخبرها أحدهم أنه جائع .

وأضافت أن الطفلين ابتعدا ثم عاد أحدهما وطلب منها مجدداً المال لأن صديقه رفض اعطاءه حصته ، فأخبرتها أنه لم يعد لديها نقود.

وبدأ الطفل بشتم الـ فتاة ليهجم عليها الآخر بسكين (من النوع الذي يطوى) ، فأصابها في يدها ثم لاذا بالفرار وأسعفها أصحاب المحلات القريبة حيث احتاج الجرح إلى 6 قطب.

وأكد أصحاب المحلات أن الطفلين ليسا من أبناء المنطقة ، وأن ظاهرة التسول تزداد خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مدينة اللاذقية .

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