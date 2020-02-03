الفنانة منال سلامة سعيدة بـ شائعة وفاتها … ( فيديو )

أخبار الفن
الفنانة
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

انطلقت مساء أمس شائعة تفيد بـ وفاة الفنانة المصرية منال سلامة أثناء أداءها مناسك العمرة في السعودية ، مما دفع مواطنتها النجمة نهال عنبر للرد على هذه الأنباء .

وعلقت نهال على منشور شاركته عبر حسابها في INSTAGRAM قائلة : ” الفنانة الجميلة منال سلامة … بخير والخبر المنتشر عنها كذب … ربنا يخليها لجوزها وأولادها ” .

إلا أن سلامة لم تكتفِ بنفي زميلتها ، وخرجت في مقطع فيديو مصور عبر حسابها في التطبيق نفسه قائلة : ” أنا سعيدة بخبر موتي جداً … لأني شُفت صُحابي وإلي بحبوني … والتلفون ما بطل رنّ …أنا لسا حية وأرزق … مرسي على حبكم ليّا … ” .

الفنانة منال سلامة تنفي شائعة وفاتها :

View this post on Instagram

Hellooooo

A post shared by manal salama (@manallsalama) on

يذكر أن آخر أعمال منال سلامة مسلسل ” عائلة الحاج نعمان ” الذي شاركت فيه إلى جانب النجم السوري تيم حسن وكوكبة من نجوم الفن المصري .

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

نوال الزغبي تتألق بإطلالة مخملية ملكية في المكسيك ( صور )

ابنة مايا دياب تحترف الغناء وتسجل أولى أغنياتها ( صورة )

تيم حسن وقصي خولي بين الماضي والحاضر ( صورة )