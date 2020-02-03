للمرة الأولى منذ سنوات .. مكاتب الخطوط الجوية السعودية تفتح أبوابها في دمشق

تداولت عدة وسائل إعلام سورية مؤخراً ، خبر حمل عنوان “مكاتب الخطوط الجوية السعودية تفتح أبوابها في دمشق “.

ونشر موقع “سيرياستيبس” أنه وللمرة الأولى منذ عدة سنوات ، فتحت مكاتب الخطوط الجوية السعودية أبوابها في العاصمة دمشق .

ونوّه الموقع إلى أنه تم فتح أبواب تلك المكاتب لبعض العاملين لتنظيفها من الداخل ، وشوهد الأثاث بداخلها كما كان في السابق قبل إغلاقها .

واعتبر الموقع أن هذا التحرك، يشير إلى احتمال عودة الخطوط الجوية السعودية لتعمل مجدداً من دمشق قريبا، ما يعني عودة الرحلات الجوية بين البلدين.

وهنا أردف الموقع: “ربما تكون الرحلات الجوية بين البلدين أولى خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين أو كسر الجليد بينهما”، مبيناً أن تفعيل الرحلات بين البلدين سيخدم كثير من مواطنيهما وخاصة السوريين المتواجدين في المملكة ويضطرون لاستخدام مطارات دول مجاورة للتنقل والقدوم إلى سوريا .

وكانت الحركة الجوية بين البلدين قد توقفت بعد قرار وقف الرحلات الجوية لشركات الطيران العربية إلى المطارات السورية أولاً ، ثم أعقبها قرار وقف رحلات الخطوط الجوية السورية إلى السعودية في عام 2016.

يذكر أن مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري ، شارك الشهر الماضي، في حفل خاص أقيم على شرف وزير الدولة السعودي فهد بن عبد اللـه المبارك، وذلك تلبية لدعوة سعودية من قبل المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد اللـه بن يحيى المعلمي.

كما سبق وأفادت قناة “روسيا اليوم” خلال شهر كانون الأول من عام 2019 ، بأن السفارة السعودية في دمشق ، تشهد أعمال صيانة توحي بأنها تستعد لاستئناف نشاطها الدبلوماسي ، دون تحديد موعد لذلك.