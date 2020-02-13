السبت المقبل.. كويكب هائل يمر بقرب الأرض قد يسبب كوارث عالمية

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من مرور كوكب هائل بالقرب من الأرض بسرعة كبيرة يوم السبت القادم قد يكون له آثار كارثية في جميع أنحاء العالم.

وأفادت وكالة “ناسا” بأن هذا الكوكب قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق في جميع أنحاء الكوكب حال ضرب الأرض فعلاً.

و يُعرف الكويكب العملاق، الذي يتراوح قطره بين 440 و990 مترا، رسمياً باسم 2002 PZ39، حيث يتحرك بسرعة تصل إلى 57240 كم/الساعة.

حيث يمكن لصخرة فضائية بهذا الحجم تتحرك بسرعة هائلة، أن تصطدم بالأرض بقوة قنبلة نووية حرارية كبيرة، ما يخلق عواصف نارية ضخمة وزلزال، وربما تسونامي، اعتماداً على موقع الضربة.

وخلال اقتراب الكويكب من الأرض يوم السبت 15 فبراير، الساعة 6.05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستمر صخرة الفضاء على بعد أكثر من 5.77 مليون كم من الارض.

فيما تصنف سانا أي جسم قريب من الأرض، يقع على بعد 7.5 مليون كم منا، على أنه “خطر محتمل”.