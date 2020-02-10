بالفيديو .. الجيش التركي ينقل مقاتلي القاعدة عبر مدرعاته لقتال الجيش السوري في ريف إدلب

أظهرت مشاهد مصورة قيام الجيش التركي بنقل إرهابيين متطرفين من جبهة النصرة / تنظيم القاعدة عبر مدرعاته العسكرية لقتال الجيش السوري في ريف إدلب

مراسلون – ريف إدلب

ويظهر الشريط المصور , بحسب ما رصد مراسلون ، والذي نشره ناشطون معارضون عدد من إرهابيي جبهة النصرة ( المصنفة دوليا ً على لائحة الإرهاب ) وهم يستخدمون مدرعات عسكرية أرسلها الجيش التركي لنقلهم إلى جبهات إدلب

وخلال الأيام الماضية ، أدخلت جيش الإحتلال التركي ما يقارب 1200 آلية عسكرية بينها دبابات ومدرعات إلى عدة نقاط في ريفي حلب و إدلب ، بحجة دعمه لنقاط المراقبة التي شلكها في المنطقة

وبات جليا ً الدعم العسكري الفاضح الذي يقدمه نظام أردوغان لإرهابيين متطرفين مصنفين على لائحة الإرهاب لقتال القوات السورية .

اقرأ المزيد : بالفيديو ..فضيحة مدوية ..إرهابيون من داعش يقاتلون مع الجيش التركي ضد قسد

يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير أكثر من مئة قرية وبلدة وبمساحة 600 كم مربع من الجماعات الإرهابية على طول أوتوستراد حلب – دمشق .

حيث كان من المفترض أن يطبق نظام أردوغان اتفاق توصل إليه مع الرئيس بوتين في سوتشي 2018 ، ينص على عودة طريق حلب – دمشق ، و اللاذقية حلب إلى عهدة الحكومة السورية وبإشراف قوات مشتركة روسية و تركية بالإضافة لخلق منطقة منزوعة السلاح لمسافة 20 كم

المصدر : مراسلون